M-am speriat! Ce preț are carnea de miel la Kaufland! Unora le poate parea ceva normal, dar eu m-am speriat. M-am dus pana la Kaufland, sa vad cu ochii mei, dupa ce un prieten mi-a spus ca mielul de Paște a ajuns marfa de lux de care nu ne mai putem atinge, noi, cei cu un buget mediu. Cat costa, l-am intrebat? Mergi și vezi, mi-a raspuns zambind misterios. Și am ajuns la raft. Prețul pe care l-am gasit m-a speriat. 54,99 de lei un kilogram de carne cu os, adica sfertul de miel! Un sfert de miel, de 3 kilograme, 150 de lei? Cați romani vor putea sa iși permita carne de miel la preț de mușchi de vita? Intr-o țara cu mii de ciobani și cu o tradiție… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt trei saptamani pana la cea mai mare sarbatoare de peste an, Invierea Domnului. Si cum preparatele din carnea de miel sunt nelipsite de pe masa de Paste, comerciantii, dar si taranii au inceput sa-si scoata la vanzare animalele pe Internet. Pe site-urile de profil din Argeș gasiți diverse oferte,…

- Vom scoate mai multi bani din buzunar pentru masa de Paste. Un kilogram de carne de miel costa cu 30 la suta mai mult fata de anul trecut. Fermierii estimeaza ca un kilogram de carne de miel va costa chiar si dublu fata de pretul obtinut in prezent si cu 30- mai mult, comparativ cu 2021. In prezent,…

- A mai ramas mai puțin de o luna pana la Paște, iar mulți romani au fost deja curioși sa verifice prețurile din magazine. Femeia din imagini a plecat de acasa cu gandul sa cumpere carne de miel. Dupa ce a vazut prețurile insa, a plecat cu mana goala.Dupa ce carnea de miel s-a scumpit cu aproape 10%,…

- Masa de Paște 2022. Carnea de miel și ouale, preturi mult mai mari fața de anul trecut Anul acesta, de Paște, romanii vor scoate din buzunar mai mulți bani pentru masa festiva: mielul de Paște va fi mai cu mult mai scump fața de anul trecut. Primele luni din 2022 au adus scumpiri majore in toate sectoarele,…

- Kilogramul de carne de miel se va vinde in acest an cu preturi cuprinse intre 30 si 40 de lei. Ciobanii spun ca daca pretul va fi prea mic pe piata interna, atunci mieii vor fi livrati la export, in tarile arabe.

- Prețurile alimentelor au crescut galopant in ultima perioada. Deși romanii se așteapta sa plateasca pe miel cel mai mult, un alt aliment cunoaște o scumpire evidenta. Este vorba despre carnea de porc, pe care romanii vor plati mai mulți bani decat anul trecut, asta deși Romania produce o cantitate suficienta.…

- Desi toata lumea stie ca inainte de sarbatori carnea de miel se scumpeste, anul acesta pretul ar putea sa se dubleze pana la Paște. Din cauza scumpirii carburanților, fermierii romani au anunțat ca prețul la miei se va dubla anul acesta. Fermierii estimeaza ca un kilogram de carne de miel va costa chiar…

- Crescatorii de animale sunt cu conturile goale! Carnea de miel va fi un lux pentru mulți vasluieni. Anul acesta, la Sarbatorile de Paști, carnea de miel va fi mai scumpa. Cum prețul la cereale a explodat, crescatorii de animale locali spun ca trebuie sa faca investiții majore pentru o furajare corecta…