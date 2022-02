Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Reghecampf a vorbit despre despartirea de Anamaria Prodan si a raspuns acuzatiilor care i-au fost aduse in spatiul public. Acesta a precizat ca vrea sa ajunga la un consens cu fosta sotie si sa stabileasca un program pentru a-si putea vedea fiul.

- Catalin Maruța il are ca invitat pe Laurențiu Reghecampf in podcastul lui, la „Acasa la Maruța”. Inainte de a se vedea, cei doi au purtat discuții la telefon, discuții pe care acum prezentatorul le-a facut publice. In seara aceasta, de la ora 19.00, pe Youtube, apare podcastul in care Laurențiu Reghecampf…

- Laurențiu Reghecampf a decis sa spuna tot despre desparțirea de Anamaria Prodan, dupa ce o perioada a preferat sa taca. Antrenorul a fost invitat la podcastul lui Catalin Maruța, unde a facut dezvaluiri incendiare. Materialul cu antrenorul de la Universitatea Craiova va aparea pe canalul de YouTube…

- De cand a izbucnit scandalul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, toata lumea se intreaba ce se va intampla cu multele milioane de euro pe care cei doi le dețin in conturi. Anamaria Prodan nu a ascuns niciodata faptul ca mama ei, regretata Ionela Prodan, i-a lasat o moștenire imensa.…

- Anamaria Prodan a vorbit despre divorțul de Laurențiu Reghecampf. Procesul ar putea sa inceapa in 2022. „Eu nu mai primit nimic oficial, nu am gasit nicio notificare oficiala despre aceasta data, cea de 7 februarie 2022. Momentan nu exista nimic pe acest subiect, nu știu daca a depus actele,…