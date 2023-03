Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de doi ani, in care i-a fost interzis sa posteze pe rețelele de socializare, fostul președinte american Donald Trump pare sa se fi intors cu forțe proaspete, dupa cum le-a transmis alegatorilor. Acesta a publicat un videoclip atat pe Facebook, cat și pe YouTube.

- Fostul presedinte american Donald Trump, care candideaza pentru al doilea mandat in 2024, a publicat vineri pe Facebook si YouTube pentru prima data de cand a fost expulzat in urma cu peste doi ani in urma asaltului asupra Capitoliului de la Washington, noteaza AFP.

- Donald Trump a lansat un cantec caritabil, inregistrat cu un cor de barbati detinuti intr-o inchisoare din Washington DC pentru rolul lor in asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie pe care l-au provocat, scrie The Guardian, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Meta, compania care deține rețelele sociale Facebook și Instagram, a anunțat ca, in saptamanile urmatoare, ”va pune capat suspendarii” conturilor lui Donald Trump, restricție impusa la inceputul anului 2021, dupa violențele de la Capitoliu, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Publicul trebuie sa poata…