Stiri pe aceeasi tema

- Prețul benzinei a ajuns la un preț imens, iar prezentatorul Dani Oțil nu are cea mai buna relație cu benzinariile, iar atunci cand trece pe langa una recurge la rugaciuni. Iata ce a avut de spus vedeta despre gesturile pe care le face in acele momente

- Așa cum era de așteptat, prețul carburanților a crescut, dar nu așa cum se așteptau cei care au dat crezare zvonului de pe Facebook, formand cozi interminabile la pompe. Prețul unui litru de benzina sau motorina nu a ajuns la 10 lei, insa costa cu aproape 40 de bani mai mult. Ieri, pe rețelele de …

- La benzinaria MOL din Florești, un litri de benzina era, miercuri seara, 8,42 de lei, cu mai bine de un leu mai mult fața de ziua de marți.In dimineața zilei de 8 martie, un litru de benzina se vindea cu 7,29 lei, iar miercuri dimineața ajuns la 7.4 lei.”11 lei litrul de bezina!” - Clujenii au…

- O adevarata isterie s a declansat in multe orase din tara dupa ce s a rostogolit stirea care anunta un pret record la o benzinarie din Romania, unde s a comercializat combustibil cu 11,10 lei pe litru, atat la benzina cat si la motorina. Este vorba despre o benzinarie din Beius, potrivit ebihoreanul.ro.Pretul…

- Preț record la carburanți la o benzinarie din Romania: 11,10 lei pe litru. Cozi la pompa in mai multe orașe Preț record la o benzinarie din Romania, unde prețul a ajuns la un preț astronomic, miercuri: 11,10 lei pe litru, atat la benzina cat și la motorina. Este vorba despre o benzinarie din Beiuș,…

- Vești proaste pentru șoferii din Romania! Conducatorii auto sunt surprinși de banii pe care trebuie sa-i plateasca la carburant. Prețul carburantului a atins un nou record pe piata din tara noastra.

- Liviu Varciu și Andei Ștefanescu au venit cu premii spectaculoase in ediția 8 a sezonului 2 din Prețul cel bun. Prezentatorii TV au ramas surprinși de concurenții in aceasta seara, in mod special de Denisa.

- Nicolo Napoli (59 de ani) a acordat un interviu in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, dupa ce azi a devenit oficial antrenorul principal al nou-promovatei FCU Craiova. Tehnicianul italian a semnat un contract pana la finalul campionatului, cu posibilitatea de a-și prelungi ințelegerea pentru inca…