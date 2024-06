Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea de Gabi Badalau, Bianca Dragușanu este din nou singura. Vedeta a fost acuzata de fostul iubit ca ar avea o relație de peste 6 luni cu altcineva deși aceștia s-au desparțit doar in urma cu cateva saptamani.Blondina a negat vehement acuzațiile, menționand ca, din cauza caldurii, caracterul…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit definitiv dupa o relație de patru ani. Cei doi exclud varianta unei posibile impacari, iar cei doi au ajuns, din nou, sa iși arunce vorbe grele. Blondina neaga ca ar fi calcat stramb in relația cu afaceristul, in timp ce fostul ei iubit spune ca are dovezi…

- Evenimentul monden din aceasta seara a fost moment ideal pentru ca Gabi Badalau sa se afișeze impreuna cu iubita lui, o rusoaica in varsta de 24 de ani. Afaceristul a declarat ca nu iși mai dorește sa discute despre relația cu Bianca Dragușanu pentru ca, surpriza, blondina ar avea un iubit cu care ar…

- Bianca Dragușanu este deja istorie pentru Gabi Badalau! Afaceristul a venit astazi la un eveniment monden impreuna cu noua iubita. Așa cum era de așteptat, cei doi nu au trecut neobservați, mai ales ca au dat nas in nas și cu blondina.

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu au avut o relație cu suișuri și coborașuri, iar acum au decis sa-și spuna „adio”. Afaceristul a plecat peste hotare pentru a se reculege timp de cateva zile și a ajuns la Muntele Athos!

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit din nou! Cei doi au decis sa iși spuna „adio” pentru a 11-a oara! Vedeta și afaceristul s-au impacat, dupa ce s-au separat la inceputul anului 2024.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau par ca au depașit perioada mai dificila din relația lor, iar acum se ințeleg de minune. Au fost intr-o vacanța de vis pe taramul bogaților in formula completa in luna aprilie și imaginile surprinse de curand de paparazzii Spynews.ro arata ca nimic nu ii mai poate desparți,…

- Ieri, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au plecat in prima vacanța impreuna in formula completa. Blondina și afaceristul au ales sa se relaxeze pe taramul milionarilor, iar de curand, au postat și primele imagini din Dubai.