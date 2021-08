Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea rusa de reglementare a internetului a blocat 49 de site-uri pentru legaturi cu opozantul Aleksei Navalnii, in baza unei decizii a instanței care a declarat organizatiile cu legaturi cu Navalnii drept extremiste, scotandu-le efectiv in afara legii, potrivit unui anunț facut luni de Leonid…

- Record de decese in Rusia din cauza coronavirusului. Rusia a raportat sambata 752 de decese legate de Covid-19, cel mai negru bilanț zilnic de la debutul pandemiei, numarul total al victimelor ajungand astfel la 142.253, informeaza Reuters. In același timp, autoritațile au confirmat 25.082 de noi cazuri…

- Uniunea Europeana a propus Rusiei sa discute impreuna despre o potentiala recunoastere reciproca a certificatelor lor de vaccinare anti-COVID-19, a anuntat joi agentia de presa TASS, care l-a citat pe ambasadorul UE la Moscova, informeaza Reuters. Rusia a autorizat pana acum patru vaccinuri…

- Influenta Biserica Ortodoxa a Rusiei i-a admonestat luni pe rezidentii din aceasta tara care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19, spunand ca aceste persoane sunt ‘pacatosi care trebuie sa se caiasca pentru tot restul vietii lor’, in contextul in care Rusia a raportat o noua crestere a numarului…

- Rusia a inregistrat vineri cel mai mare numar de decese zilnice legate de COVID-19 de la inceputul pandemiei – 679 – in condițiile in care țara se confrunta cu un nou val de imbolnaviri, pe care autoritațile il pun pe seama variantei Delta a coronavirusului, mult mai contagioasa. In 24 de ore, 23.218…

- Autoritatile locale din Moscova au anuntat miercuri ca toti cei care lucreaza cu publicul sunt obligati sa se vaccineze impotriva Covid-19, aceasta fiind una dintre cele mai dure decizii luate la nivel global in privinta obligarii angajatilor de a se vaccina, transmite Reuters.

- ”Avand in vedere imbunatatirea situatiei epidemiologice in Regatul Unit, (autoritatile ruse au) decis sa nu prelungeasca suspendarea traficului aerian”, care urmeaza sa fie reluat incepand de miercuri, a anuntat organul guvernamental rus insarcinat cu luta impotriva covid-19, potrivit agentiilor ruse…