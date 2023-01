Stiri pe aceeasi tema

- Alexandre Lacazette a reușit un hat-trick in meciul Chambery – Lyon, din 16-imile Cupei Franței, competiție transmisa in exclusivitate in AntenaPLAY. Alexandre Lacazette a punctat prima data in minutul 11, dupa ce a fost servit ideal de Tete. Al doilea gol a fost copie la indigo, in minutul 32, dupa…

- Liverpool a fost zdrobita de Brighton, intr-unul din meciurile tari ale zilei, in timp ce Manchester United s-a impus dramatic in derby-ul cu Manchester City. Inter a invins-o la limita pe Verona, scor 1-0, in Serie A. Cele mai importante meciuri ale zilei au putut fi urmarite in format live score,…

- Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1! Ablie Jallow a avut o reușita fabuloasa in Cupa Franței. In urma acestei victorii, Olympique Lyon s-a calificat in 16-imile Cupei Romaniei. Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1 Lyon s-a impus in fața celor de la Metz cu scorul de 2-1 și s-a calificat in 16-imile…

- Fiul lui David Beckham a semnat cu o echipa din Anglia. Romeo Beckham va juca la formația secunda a lui Brentford pana la vara. Romeo are 20 de ani și evolueaza pe postul de mijlocaș dreapta. Romeo Beckham a fost prezentat oficial la Brentford, iar tatal sau i-a fost alaturi. Fiul lui David Beckham…

- Gary Neville a vorbit despre transferul lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr, unul care ii aduce lui CR7 un salariu anual de 200 de milioane de euro, cel mai mare din istorie. ”Evident ca-l vom vedea pe Cristiano mai rar acum. Alegerea lui Cristiano ne spune doua lucruri. Primul este ca Arabia Saudita…

- Italienii il cer in continuare pe Ciprian Tatarușanu in poarta lui AC Milan! Ciprian Tatarușanu a devenit titular in poarta campioanei AC Milan, dupa ce Mike Maignan s-a accidentat. Insa, in presa din Italia, se vorbește despre faptul ca oficialii milanezi cauta un inlocuitor pentru „Tata”. Italienii…

- Cristiano Ronaldo a fost desființat de Fabio Capello. Celebrul antrenor italian l-a “urecheat” la scena deschisa pe starul portughez, care s-a desparțit cu scandal de Manchester United in aceasta iarna, inaintea Campionatului Mondial din Qatar. Capello nu l-a menajat deloc pe CR7 și i-a facut o scurta…

- Andres Iniesta s-a „luptat” cu depresia mai multi ani si a gasit puterea sa vorbeasca despre perioada dificila din viata sa. Legenda Barcelonei a trecut prin momente extrem de complicate. La fel ca multe persoane, Andres Iniesta a suferit de depresie, boala secolului 21. Marele fotbalist a dus o lupta…