LVX Machina aduce în playlist-uri vara aceasta CAPRA LVX Cine nu știe povestea caprei, o poate asculta sub forma celei mai noi piese lansate de catre baieții de la LVX Machina. Compusa și produsa de catre Cristian Balint și Octavian Uța, „CAPRA LVX” este o satira muzicala ce suprinde prin muzica și versuri viața și pofta de a trai fiecare moment intens. Așa cum ne-a obișnuit, LVX Machina vine cu un sound complex fresh alternative cu elemente electronice și cu un mesaj invelit in auto-ironie și umor negru. „Ța ța ța caprița ța /Ce-i mai place muzica/ Bassu’ ii face freza / Tremura carnea pe ea/ Capra noastra e belea / Moare țapii dupa ea/ Dar iși vinde… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu vara in suflet și cu artiștii I NAME IT in caști, totul este la superlativ. De aceasta data, vibe-ul bun pe care il cautam este adus de Ikarus, Bianca Tilici, Nesco și Aixe prin doua piese care combina energia de vara cu sensibilitatea unei povești traite in profunzime. Ikarus și Bianca Tilici fac…

- Scena trap-ului feminin este bine reprezentata anul acesta la Analogue Festival de unica, BRUJA! Faceți loc pentru niște voci in plina expansiune pe scena de pe Platoul Faget – in primul weekend din septembrie. La maxim cu Bruja pe scena! Cumpara-ți biletul de aici: https://bit.ly/Eventim_AnalogueFest…

- „O sa mai vina un jucator, internațional Este vorba despre un fundaș central”, a anunțat duminica seara Mihai Stoica. Jucatorul pe care FCSB il va aduce este estonianul Joonas Tamm (30 de ani, 1,92 m). Dupa ce i-a adus pe Rachid Bouhenna și Joyskim Dawa, FCSB mai aduce un fundaș central, jucatorul ales…

- Romania este recunoscuta pentru internet de mare viteza și lucratori in IT foarte buni, insa la un capitol stam cel mai prost in Uniunea Europeana: digitalizarea administrației publice.Romania se afla pe ultimul loc intr-un raport al Comisiei Europene privind digitalizarea serviciilor publice.Daniel…

- Daca ai avut o zi plina la locul de munca și destul de agitata, noi iți prezentam o serie de bancuri amuzante care cu siguranța iți vor aduce zambetul pe buze și te vor face sa te simți mai bine. Iata care sunt glumele pe care le poți impartași cu familia, dar și prietenii tai!

- La 2 saptamani din momentul lansarii single-ului „Hello Holla”, LVX MACHINA iși saluta fanii printr-un concert special ce va avea loc in aceasta seara, de la ora 22, la The Temple Social Pub. Trupa a pregatit un show cu totul și cu totul special pentru fani, iar „Hello Holla”, piesa de succes ce ocupa…

- La aproape doua saptamani din momentul lansarii piesei „M-am trezit plangand”, prima piesa de pe EP-ul ce poarta numele „Singuratate”, Mario Fresh continua calatoria muzicala cu single-ul „Floarea Mea”. Compusa de catre artist alaturi de Matei-Anton Vasiliu, Florina-Lorena Stoian și Silviu Mazarel,…

- Ilie Nastase și Ion Țiriac au facut o ințelegere pentru momentul in care unul dintre ei se va stinge din viața. Cei doi foști sportivi au o prietenie incredibila care a inceput in anul 1959, atunci cand s-au intalnit prima oara intr-o tabara de tenis. Destinele lor au fost strans legate din acea clipa,…