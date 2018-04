"Concluzia nu numai a mea, ci si a colegilor nostri este de apreciere privind modul in care gestioneaza si privind modul cum ministrii actioneaza", a afirmat Dragnea, intrebat cum apreciaza indeplinirea programului de guvernare de catre premierul Viorica Dancila.

El a spus ca exista insa o problema de comunicare a masurilor, dar si cazuri in care schimbarea "unor lucruri vechi" poate sa genereze si reactii negative.

"Avem aceeasi problema veche pe care am tot discutat-o si o discutam si in zilele urmatoare de a avea o comunicare mult mai eficienta a ceea ce se intampla in Guvern,…