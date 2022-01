Luxul merge bine în pandemie. Vânzări record la automobile In ciuda unei piete auto paralizate de criza sanitara, automobilele de lux precum Rolls-Royce, Bentley sau Bugatti au cunoscut un an 2021 cu vanzari record, in frunte fiind SUV-urile, potrivit AFP. Astfel, constructorul britanic de automobile de lux Rolls-Royce, o divizie a grupului german BMW, și-a deposit recordul istoric care data din 2019, in conditiile in care a vandut 5.586 de automobile. Clientii instariti s-au ingramadit sa cumpere noul coupe Ghost si noul SUV Cullinan, u un pret de pornire de 300.000 de euro.Rivalii Bentley si Lamborghini (ambele marci controlate de grupul Volkswagen)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din patru state membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) incep luni o vizita de cinci zile in China, intr-un context de crestere a preturilor la petrol, resursa de care economia chineza este foarte dependenta, transmite AFP. China este cel mai mare importator…

- Sri Lanka se confrunta cu o criza financiara și umanitara din ce in ce mai grava, iar pentru acest an exista temeri ca tara asiatica ar putea intra in faliment, in conditiile in care inflatia a atins un nivel record, preturile alimentelor cresc vertiginos, iar visteria statului se goleste, transmite…

- Productia economica mondiala va depasi anul viitor pentru prima data 100.000 de miliarde de dolari, iar China va avea nevoie de ceva mai mult timp decat se credea pentru a depasi Statele Unite ca economie numarul 1.

- Constructorul auto francez Renault a primit o lovitura dura, dupa ce organizația European New Car Assessment Programme (NCAP) a atribuit un rating zero modelului Renault Zoe, iar Dacia Spring a primit o singura stea, dupa noul protocol de testare care a devenit standard pentru Europa. “Renault era odata…

- ​Samsung va anunța marți ca a ales statul Texas pentru fabrica de procesoare unde compania va investi 17 miliarde dolari, scrie Wall Street Journal. Criza semiconductorilor a facut și mai mare nevoia de noi unitați de producție, iar autoritațile din SUA ofera companiilor diverse avantaje pentru a le…

- Sectorul bunurilor de lux va depasi criza coronavirusului in acest an, datorita cheltuielilor interne din Statele Unite si China, in special pentru pantofi, articole din piele si bijuterii de ultima generatie, a estimat joi compania de consultanta Bain, citata de Reuters. Bain estimeaza ca…

- Criza sanitara a dat peste cap și industria auto care, in ciuda faptului ca are cereri uriașe, este la un pas de colaps. Tot mai multe fabrici de semi-conductori din țari sarace au cam sistat producțiile, pe fondul restricțiilor și a imbolnavirilor de covid, fapt ce afecteaza intreaga industrie auto…

- Pandemia a creat perturbari pe lanțul de aprovizionare. Totodata, s-a declanșat o adevarata criza in domeniul transportului maritim, o criza a containerelor, care duce la scumpiri din ce in ce mai mari la raft. In plus, China, principalul producator la nivel global, a decis sa majoreze prețurile chiar…