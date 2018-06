Stiri pe aceeasi tema

- La aproape trei luni dupa ce a parasit Romania – prima destinație fiind Grecia și ulterior, Costa Rica –, Elena Udrea a marturisit ce anume a determinat-o, de fapt, sa ia aceasta decizie radicala. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). In varsta de 44 de ani, […]…

- Elena Udrea a plecat in Costa Rica și a cerut statut de refugiat. Pe care l-a obținut, iar CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania ca prezinta, in exclusivitate, documentul. Alaturi de Elena Udrea se afla Alina Bica, fosta șefa a DIICOT. Elena Udrea a dobandit statutul de refugiat politic in Costa Rica,…

