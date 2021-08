Stiri pe aceeasi tema

- Președintele afgan Ashraf Ghani a declarat duminica ca și-a parasit țara pentru a evita o „baie de sânge”, recunoscând ca „talibanii au învins”.Președintele Ghani, care nu a precizat unde a plecat, s-a declarat convins ca „nenumarați patrioți ar…

- ​Talibanii au anunțat duminica ca au intrat în numeroase cartiere din Kabul, iar trei înalți responsabili din rândurile gruparii islamiste au declarat pentru AFP ca insurgenții au capturat de asemenea palatul prezidențial, dupa plecarea din Afganistan a șefului statului Ashraf Ghani.„Unitați…

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat duminica ca NATO contribuie la securizarea aeroportului din Kabul, pentru a permite evacuarea cetațenilor occidentali, în contextul avansului talibanilor, care sunt pe care sa preia puterea în Afganistan.„Am…

- Talibanii au preluat duminica dimineata controlul in orasul Jalalabad, in estul Afganistanului, capitala afgana Kabul fiind singurul oras mare controlat inca de guvernul afgan, au anuntat surse locale, relateaza AFP.„Ne-am trezit in aceasta dimineata cu steagurile albe talibane in tot orasul. Sunt in…

- Talibanii au revendicat vineri capturarea celui de-al doilea oras al Afganistanului, Kandahar, dupa ce s-au apropiat de Kabul, unde Statele Unite au decis sa redesfasoare temporar 3.000 de soldati, oficial pentru a asigura securitatea evacuarii diplomatilor americani, transmite AFP. "Kandahar…

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat in vestul tarii, o etapa majora in ofensiva lor, la numai cateva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP potrivit Agerpres.…

- Salima Mazari sta dezinvolta pe scaunul din fața al camionetei în timp ce ruleaza printr-un district din nordul Afganistanului și cânta un cântec popular care se amplifica la difuzorul de pe plafonul mașinii, potrivit AFP.În aceasta țara foarte patriarhala și conservatoare,…