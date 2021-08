Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Angela Merkel a constatat, duminica, 18 iulie, devastarea „suprarealista” lasata de puternicele inundații in vestul Europei, care au ucis cel puțin 191 de persoane in Germania și in Belgia, in timp ce multe altele sunt date disparute. Cancelarul german a vizitat satul Schuld, nu departe de…

- Cancelarul german Angela Merkel a descris, duminica, drept “ingrozitoare” inundatiile care au devastat zone din vestul Europei, dupa ce bilantul victimelor in regiune a ajuns la 184, relateaza Reuters, arata News.ro.. Merkel a promis ajutor financiar rapid dupa ce a vizitat una dintre zonele…

- In perioada 5-17 iulie 2021, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza, online, cea de-a 49-a ediție a Cursurilor Internaționale de Vara „Romania – Limba și civilizație”, la care vor participa 14 studenți din 11 țari (Camerun China, Coreea de Sud, Franța, Germania, Grecia, Italia,…

- Prima victima a nazismului a fost chiar Germania, este o tema extrem de importanta pentru nemți, motiv pentru care președintele Rusiei, Vladimir Putin, a decis sa-și publice articolul, dedicat implinirii a 80 de ani de la izbucnirea Marelui Razboi pentru Apararea Patriei, in limba germana, a declarat…

- Cea de a doua sesiune a proiectului internațional 1700 de ani de istorie și cultura evreo-germana (321-2021) s-a desfașurat in format hibrid, din studioul Laude-Reut și online catre elevi, studenți, profesori și publicul larg din Romania, Israel și Germania, in 15 iunie 2021.

- Dragoș Preda, consilier PNL la Sectorul 1, intervine in criza gunoaielor din sector. El ii scrie primarului Clotilde Armand un mesaj atat in limba franceza, cat și in limba romana. „Madame la maire , je m’adresse a vous en tant que citoyen de 1er arrondissement, ancien conseiller du vice maire…

- Un clujean a reusit sa dea lovitura in Germania cu o licoare care a ajuns pe rafturile marilor retele de supermarket din aceasta tara. Paul Peteanu intentioneaza sa intre si pe piata din Romania, dar nu mai devreme de 2022.

- In cadrul acestui proiect, initiat de doamna profesor Dorina Vaduva, scoala si profesorii de limba germana primesc sprijin din partea expertilor coordonatori, ZfA serviciul central al scolilor de limba germana din strainatate reprezentat de dl Fabrice Liesegang, coordonatorul cadrelor didactice din…