- Luxemburgul a refuzat sa acorde licenta canalului de televiziune rusesc RT (Russia Today) care ceruse aprobarea sa difuzeze emisiuni in limba germana din aceasta tara, au anuntat autoritatile luxemburgheze, citate de AFP. "Serviciul pentru media, comunicatii si domeniul digital a apreciat…

- Economia germana, cea mai importanta economie europeana, este pe punctul de a recupera terenul pierdut in perioada pandemiei gratie accelerarii ritmului de crestere in trimestrul al treilea, sustine Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Intr-un raport publicat…

- Cancelarul german Angela Merkel a descris, duminica, drept “ingrozitoare” inundatiile care au devastat zone din vestul Europei, dupa ce bilantul victimelor in regiune a ajuns la 184, relateaza Reuters, arata News.ro.. Merkel a promis ajutor financiar rapid dupa ce a vizitat una dintre zonele…

- Prima victima a nazismului a fost chiar Germania, este o tema extrem de importanta pentru nemți, motiv pentru care președintele Rusiei, Vladimir Putin, a decis sa-și publice articolul, dedicat implinirii a 80 de ani de la izbucnirea Marelui Razboi pentru Apararea Patriei, in limba germana, a declarat…

- Lufthansa vrea sa achite ajutorul de stat primit in timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19) inainte de alegerile ce se vor desfasura in Germania in septembrie, daca va fi posibil, a afirmat vineri directorul general al operatorul aerian, Carsten Spohr, transmite Reuters, citat de agerpres. Profiturile…

- Guvernul de la Berlin va adapta legislatia sanitara pentru a le permite tuturor persoanelor acreditate la EURO 2020 (11 iunie - 11 iulie) sa intre in Germania fara carantina, chiar daca vin dintr-o zona in care circula o varianta a noului coronavirus, transmite AFP. In Europa, calatorii vizati…

- Sectorul cultural din Germania va beneficia de o finantare publica de 2,5 miliarde de euro, ce are misiunea de "a incuraja" reluarea spectacolelor si a altor evenimente dupa o pauza de mai multe luni cauzata de pandemia de coronavirus, a anuntat miercuri Guvernul de la Berlin, citat de AFP. Acest…