- Luxemburgul a refuzat sa acorde licenta canalului de televiziune rusesc RT (Russia Today) care ceruse aprobarea sa difuzeze emisiuni in limba germana din aceasta tara, au anuntat autoritatile luxemburgheze, citate de AFP. "Serviciul pentru media, comunicatii si domeniul digital a apreciat…

- Fortele armate germane au inceput pregatirile pentru evacuarea in siguranta din Afganistan a cetatenilor germani, au declarat sambata pentru DPA surse militare din Germania. Masura autorizarii misiunii armatei germane ar urma sa treaca rapid prin parlament, astfel ca militarii ar putea fi…

- Cancelarul Angela Merkel a constatat, duminica, 18 iulie, devastarea „suprarealista” lasata de puternicele inundații in vestul Europei, care au ucis cel puțin 191 de persoane in Germania și in Belgia, in timp ce multe altele sunt date disparute. Cancelarul german a vizitat satul Schuld, nu departe de…

- Cancelarul german Angela Merkel a descris, duminica, drept “ingrozitoare” inundatiile care au devastat zone din vestul Europei, dupa ce bilantul victimelor in regiune a ajuns la 184, relateaza Reuters, arata News.ro.. Merkel a promis ajutor financiar rapid dupa ce a vizitat una dintre zonele…

- Prima victima a nazismului a fost chiar Germania, este o tema extrem de importanta pentru nemți, motiv pentru care președintele Rusiei, Vladimir Putin, a decis sa-și publice articolul, dedicat implinirii a 80 de ani de la izbucnirea Marelui Razboi pentru Apararea Patriei, in limba germana, a declarat…

- Dragoș Preda, consilier PNL la Sectorul 1, intervine in criza gunoaielor din sector. El ii scrie primarului Clotilde Armand un mesaj atat in limba franceza, cat și in limba romana. „Madame la maire , je m’adresse a vous en tant que citoyen de 1er arrondissement, ancien conseiller du vice maire…

- Gigi Becali, a anunțat ca l-a transferat pe fundașul central Stipe Vucur (29 de ani), care a jucat in ultimul sezon la formația Hallescher FC, in liga a treia din Germania. „Am luat astazi un fundaș de 1.95 metri, din liga a doua germana, care a mai jucat și in Austria. Vreau sa nu mai primesc…

- In cadrul acestui proiect, initiat de doamna profesor Dorina Vaduva, scoala si profesorii de limba germana primesc sprijin din partea expertilor coordonatori, ZfA serviciul central al scolilor de limba germana din strainatate reprezentat de dl Fabrice Liesegang, coordonatorul cadrelor didactice din…