Secretarul de stat luxemburghez pentru Dezvoltare Durabila, Camille Gira, a decedat miercuri seara dupa ce, cu cateva ore inainte, i-a venit rau in timp ce sustinea un discurs la tribuna Camerei Deputatilor, transmite AFP. "El s-a oprit in mijlocul discursului pentru a se adresa presedintelui si a-i explica acestuia ca se simte rau si are ameteli. Cateva secunde mai tarziu, s-a prabusit", a relatat un martor al scenei cotidianului 'L'Essentiel' din Luxemburg. Gira, in varsta de 59 de ani, a fost preluat de serviciile de urgenta iar sedinta plenara de miercuri dupa-amiaza a fost amanata.…