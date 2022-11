Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai putin de 5,5 miliarde de euro din totalul de 17 miliarde de euro in active rusesti inghetate de UE dupa declansarea de catre Moscova a razboiului impotriva Ucrainei se afla in Luxemburg, a declarat marti ministrul de externe Jean Asselborn in fata parlamentului, relateaza dpa.

- Pierderile de ofițeri de rang inalt ai armatei ruse in Ucraina se ridica la 1.402 militari la 1 noiembrie 2022, informeaza Comandamentul strategic al Forțelor Armate ale Ucrainei, citand date colectate din surse deschise de serviciile de informații. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rachetele rusești au bombardat peste 40 de orașe și localitați ucrainene, au anunțat joi oficiali, dupa ce o rezoluție a Adunarii Generale a ONU a calificat drept "ilegala" anexarea de catre Moscova a teritoriului ucrainean, iar aliații Ucrainei s-au angajat sa acorde mai mult ajutor militar.…

- Bombardarea de catre Rusia a mai multor orase luni ”ar putea sa fi incalcat” dreptul razboiului si sa reprezinte ”crime de razboi”, in cazul in care tintele civile ”au fost vizate in mod intentionat”, avertizeaza marti ONU, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Explozia care a distrus podul Kerci și mandria lui Putin, sambata, a dus la apariția un nou cor sinistru de voci, la Kremlin, care cer represalii brutale impotriva Ucrainei, scrie Politico. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul britanic Liz Truss s-a angajat luni sa acorde asistenta militara Ucrainei in valoare de cel putin 2,3 miliarde de lire sterline in 2023 pentru a o ajuta sa se apere de invazia rusa initiata de presedintele Putin, informeaza PA Media/dpa preluat de agerpres. Fii la curent cu cele…

- Ministerul rus al Apararii a informat sambata despre o ''regrupare'' a fortelor sale din estul Ucrainei pentru a le retrage din regiunea Harkov - unde armata ucraineana desfasoara o ofensiva de succes - pe teritoriul Republicii Populare Donetk, recunoscuta de Moscova cu doua zile inainte de inceperea…

- Un atac cu rachete rusești, efectuat marți, a vizat o regiune din nordul Ucrainei, potrivit BBC, relateaza Mediafax.