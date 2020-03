Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Marele Ducat de Luxemburg au eliminat, sambata, tarifele pentru trenuri, tramvaie si autobuze, in incercarea de a rezolva problema ambuteiajelor si a poluarii, dar si pentru a-i sprijini pe cei cu venituri scazute, transmite news.ro.Toate calatoriile standard cu transportul…

- Peste zece milioane de euro au platit iesenii pentru un proiect al Primariei, care a condus la cresterea poluarii in oras, creeaza in continuare haos in trafic si face ca numarul accidentelor rutiere in municipiu sa creasca. Asa a descris, succint, deputatul Marius Bodea Sistemul de Management al Traficului…

- Primaria Glodeni a sesizat Consiliul Județean și Autoritatea Rutiera Romana cu privire la transportul public in comuna. Autoritațile susțin ca Post-ul GLODENI: Probleme cu transportul public. Elevii sunt lasați in stații apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Imagini inedite au fost surprinse pe Bulevardul Decebal din Baia Mare. Un tanar se plimba cu autobuzul, dar acesta era agațat de parte din spate, punandu-și viața in pericol. Astfel de imagini au mai fost surprinse de-a lungul timpului, atat in Baia Mare, cat și in alte orașe. Dintr-un caz asemanator,…

- Igor Dodon propune ca transportul public din Chisinau sa fie finantat exclusiv din bgetul Primariei, asa incat cetatenii sa nu fie nevoiti sa achite costul calatoriei. Presedintele sustine ca exista o asemenea experienta in unele capitale europene si ca ar fi cazul ca aceasta sa fie preluata si de catre…