Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte, au fost primiți cu onoruri militare la Casa Alba. Emmanuel Macron este primul lider care efectueaza o vizita de stat la Washington, de la preluarea mandatului de președinte de catre Donald Trump.

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat marti Phenianul sa elimine intreg arsenalul sau nuclear, precizand ce intelege exact cu multiplele sale apeluri la "denuclearizarea" regimului totalitar, inainte de un summit mult asteptat cu liderul nord-coreean, relateaza AFP. "Asta inseamna sa se debaraseze…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, insotit de Prima Doamna Melania Trump, i-a primit marti la Casa Alba cu 21 de salve de tun pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte. Cei patru urmeaza sa ia parte in seara zilei de marti la primul dineu de stat gazduit de Trump de la…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, insotit de Prima Doamna, Melania Trump, i-a primit marti la Casa Alba cu 21 de salve de tun pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte. Cei patru urmeaza sa ia parte in seara zilei de marti la primul dineu de stat gazduit de Trump de…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, insotit de Prima Doamna Melania Trump, i-a primit marti la Casa Alba cu 21 de salve de tun pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte. Cei patru urmeaza sa ia parte in seara zilei de marti la primul dineu de stat gazduit de Trump de…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a sosit luni la Washington, intr-o vizita de stat de trei zile, prima gazduita de omologul sau american, Donald Trump, de la preluarea mandatului sau prezidential. Presedintele francez si sotia sa, Brigitte, au deschis vizita de stat cu o dubla intalnire…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face apel catre Donald Trump sa mentina Statele Unite active in Siria pe termen lung in cadrul unei intalniri la Casa Alba, transmite News.ro . Presedintele francez il va avertiza pe Trump cu privire la faptul ca noi amenintari teroriste pot aparea daca SUA se…

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe care SUA…