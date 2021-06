Stiri pe aceeasi tema

- Marele Zid Chinezesc, zis și Wanli Changcheng, adica „zidul lung de 10.000 Li”, este o construcție strategica de mii de kilometri lungime, cu rol de aparare. A fost construit cu scopul de aparare a graniței imperiului chinez contra atacurilor popoarelor nomade din nordul Chinei. Dupa volum, este considerata…

- Anthony Fauci solicita Chinei sa publice dosarele medicale ale unor cercetatori chinezi, care au prezentat o condiție medicala asemanatoare bolii Covid-19. Acest demers ar ușura cercetarile in ceea ce privește originea noului coronavirus, conform consilierului medical de la Casa Alba. Relațiile dintre…

- 15 elefanți salbatici care au fugit in luna aprilie din rezervația naturala Xishuangbanna, din provincia Yunnan, au distrus culturi intregi de cereale și hambare pe o distanța de 500 de kilometri in sud-vestul Chinei, iar pierderile sunt estimate la 1,07 milioane de dolari, informeaza The Guardian .…

- Un aspect negativ este reprezentat de echipamentul destul de vechi al Rusiei. Economia acesteia este de mai puțin de o cincime din cea a Chinei, ceea ce ar elimina poziția sa strategica. O alta problema este reprezentata de armata Rusiei, care se afla la vest de Urali și care ar trebui sa fie trimisa…

- Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, a criticat in termeni duri sanctiunile impuse Chinei de catre statele europene din cauza reprimarii uigurilor. „Prietenii nostri europeni stiu ce e acela un genocid”, a spus seful diplomatiei chineze la un eveniment organizat in Germania.

- Un cutremur de suprafata de 6,1 grade s-a produs, vineri in sud-vestul Chinei. Autoritațile anunța ca cel puțin o persoana a murit, iar zeci de oameni au fost raniți, potrivit ABC News. Mai multe cladiri au fost avariate, iar peste 20.000 de persoane au fost evacuate. Seismul a avut loc la ora locala…

- Doua tornade au lasat in urma lor cel putin 12 morti si peste 400 de raniti in centrul si in estul Chinei, au informat sambata autoritatile locale, potrivit AFP. Vanturi puternice au maturat vineri seara metropola Wuhan, din centrul tarii, de unde a pornit epidemia de COVID-19. Opt persoane si-au pierdut…

- Un segment semnificativ din racheta chineza reintrata duminica in atmosfera Pamantului s-a dezintegrat deasupra Oceanului Indian, a anuntat agentia spatiala a Chinei, dupa speculatii intense despre locul in care ar putea cadea acest obiect de 18 tone, relateaza DPA si AFP. "Conform monitorizarii si…