Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de a avea o relație cu Andreea Berecleanu, Andrei Zaharescu a fost casatorit cu Oana Mereuța, producator la Pro TV, cu care are și o fiica, Catinca. Noi va prezentam dedesubturile unei povești cu iz de telenovela. Trei casnicii, doua povești tulburatoare de infidelitate! Timp de mai bine de…

- Pana pe 21 iunie, inclusiv, vezi gratuit scurtmetraje realizate de regizori romani in timpul autoizolarii impuse de pandemie, alaturi de o selecție de filme scurte din 21 de țare europene, curatoriata de Andrei Tanasescu, directorul artistic al acestei editii. Dintre cele 18 scurtmetraje din colecția [email protected]…

- Desi perioada de izolare s-a incheiat, asteptam momentul in care ne vom putea reintalni in siguranta in salile de teatru. Daca nu puteti ajunge inca la actorii vostri preferati, vi-i aducem noi la domiciliu, in verva si cu chef de vorba. Va dam intalnire in fiecare luni, de la ora 20.00, pe pagina de…

- Sambata, 3 mai 2020, a fost «Ziua Luptatorului» și tot atunci am gasit prilejul oportun de a purta o discuție lejera cu antrenorul de lupte libere Marian Moraru. Cu toate relaxarile produse in ultima vreme, continuam sa ne hranim din amintiri. Sportul inca face eforturi sa revina la viața, dar va mai…

- Gareth Bale (30 de ani), fotbalistul lui Real Madrid, se plange de tratamentul din Spania: „Poți juca incredibil, dar daca nu dai gol cinci meciuri la rand spun ca ești intr-un moment oribil”. Gareth Bale nu a intrat in grațiile presei și ale fanilor madrileni, care l-au criticat pentru evoluțiile tot…

- Ediția speciala „iUmor - Povești de carantina” continua cu cateva momente stanjenitoare pentru jurații show-ului. Delia și Mihai Bendeac, cele mai „ciudate” alegeri vestimentare din primul sezon.

- Un cititor Libertatea a trimis redacției un filmuleț realizat miercuri, 6 mai, la orele amiezii. Imaginile cu micuți jucand șotron și parinții stand la povești pe capota mașinilor au fost filmate pe strada Ion Țuculescu 42A, acolo unde, langa alee, funcționeaza sediul Poliției Locale Sector 3.Deși bilanțul…

- Pe 27 aprilie 1945, s-a inființat Sportul Studențesc Iași, prima echipa a studenților din Copou. Dupa o luna, gruparea și-a schimbat denumirea in Asociația Sportiva Politehnica. Ulterior, a purtat mai multe nume: Clubul Sportiv Universitar, Știința, CSMS sau Poli Unirea. Chiar daca n-a obținut performanțe…