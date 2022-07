Stiri pe aceeasi tema

- Patru angajati ai unor camine private de batrani din Sectorul 6 au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au sechestrat, agresat si santajat mai multi varstnici pentru bani, a anuntat Politia Capitalei. Doi dintre cei patru angajati au fost prinsi cand au obligat un batran sa scoata 65.000…

- Personalul medical, precum și alți angajați din sectorul public, care s-au imbolnavit de Covid-19 in timpul exercitarii atribuțiilor de serviciu, pana la data de 30 septembrie 2020, vor primi o indemnizație unica in valoare de 16 mii de lei. O hotarare de Guvern in acest sens a fost aprobata in ședința…

- Controlul pirotehnic de la complexul comercial din Sectorul 2 s-a finalizat, iar aspectele semnalate nu se confirma, a anuntat duminica seara Politia Capitalei, potrivit Agerpres.In cursul serii, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata de Politia Locala cu privire la faptul…

- CERCETAȚI PENTRU INFRACȚIUNI DIN SFERA CRIMINALITAȚII INFORMATICE La data de 11 mai a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Ploiești, au pus in executare 9 mandate de perchezitie domiciliara, in județele Prahova…

- Vești bune pentru acești salariați din Romania! De Sfintele Paști, zeci de mii de angajați din țara noastra și-au primit salariile restante. Totul a fost confirmat.„Da, au intrat, mai sunt cateva structuri care trebuie sa-i primeasca... Citește AICI cine sunt salariații din Romania care și-au primit…

- Autoritatile slovace l-au arestat miercuri pe fostul ministru de interne, Robert Kalinak, a confirmat un purtator de cuvant al politiei pentru agentia de stiri TASR, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…