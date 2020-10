Stiri pe aceeasi tema

- NATO anunța reducerile trupelor in Afganistan, pe masura ce SUA face același lucru. Anunțul a fost facut de inaltul oficial al organizației, Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Retragerea a mii de soldați Decizia administrației Trump de a retrage in cele din urma cateva mii de soldați din…

- Carnavalul de la Rio a fost trecut si el pe lista evenimentelor care au devenit victime ale pandemiei de COVID-19. Editia sa din 2021, care ar fi trebuit sa aiba loc in februarie anul viitor, a fost amanata sine die, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Am ajuns la concluzia ca evenimentul trebuie…

- Statele Unite "nu îl pot considera pe Aleksandr Lukasenko ca presedintele legitim ales al Belarusului", a declarat miercuri Departamentul de Stat american dupa ce acesta a depus juramântul în secret pentru cel de-al saselea mandat de sef al statului, noteaza AFP, preluata…

- Guvernul american a revocat incepand din iunie vizele a peste 1.000 de cetateni chinezi din motive de securitate nationala, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, potrivit DPA, preluata de Agerpres . Vizele au fost revocate pe baza unei proclamatii prezidentiale de la…

- Serbia este prima tara europeana care isi va muta ambasada in Israel din Tel Aviv la Ierusalim. Miscarea va avea loc pana la finalul lui iulie 2021 si este o lovitura data de Trump inaintea alegerilor prezidentiale din Statele Unite. Anuntul mutarii ambasadei a venit dupa un summit la Casa Alba, la…

- Administratia Trump a anuntat luni ca a finalizat un plan care va permite forajele pentru petrol si gaze in regiunea protejata Arctic National Wildlife Refuge din Alaska, fiind pe cale sa emita licente pe termen de zeci de ani in aceasta zona inainte de o posibila schimbare de leadership in Statele…

- China a acuzat miercuri Statele Unite ca ''pun in pericol pacea'' prin anuntul privind vizita unei delegatii americane de nivel inalt in Taiwan, informeaza AFP si Kyodo. Taiwan, care nu este recunoscut de ONU si are din 1949 un guvern independent, este considerat de China parte a teritoriului…