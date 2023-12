Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut miercuri seara o conferința de presa la Tel Aviv. El a inceput prin a spune ca de la inceputul razboiului nu a incetat sa se gandeasca la ostatici și la familiile acestora și afirma ca toți vor fi aduși acasa, relateaza Sky News și The Guardian."De la…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit duminica, 12 noiembrie, despre posibilitatea unui acord pentru eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas in Fasia Gaza, in timpul unui interviu acordat postului american de televiziune NBC, scrie agenția AFP, preluata de Agerpres.Netanyahu a fost intrebat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata ca doreste ''altceva'' decat Autoritatea Palestiniana, condusa in prezent de Mahmoud Abbas, pentru a conduce Fasia Gaza dupa razboiul pe care il duce pentru "eradicarea" miscarii palestiniene Hamas, relateaza AFP. De asemenea, in ciuda avertismentelor…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu reitereaza joi ca nu va exista ”niciun armistitiu” fara ca ostaticii tinuti de Hamas sa fie eliberati, relateaza CNN, potrivit News.ro.”Luptele continua si nu va exista niciun armistitiu fara eliberarea ostaticlor nostri”, subliniaza el. ”Israelul autorizeaza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins din nou, luni, ideea unei incetari a focului in Fasia Gaza in absenta eliberarii ostaticilor rapiti de miscarea islamista palestiniana Hamas. „Nu va exista nicio incetare a focului, nicio incetare generala a focului in Gaza fara eliberarea ostaticilor…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca Israelul nu este de acord cu un armistitiu cu gruparea islamista Hamas, care controleaza Fasia Gaza, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. Netanyahu a afirmat intr-o conferinta de presa ca orice conflict face involuntar victime civile,…

- Premierul roman Marcel Ciolacu este primul sef de guvern care viziteaza Israelul de la izbucnirea actualului conflict intre aceasta tara si miscarea islamista palestiniana Hamas in Fasia Gaza, noteaza marti DPA. Marcel Ciolacu s-a intalnit marti cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Premierul israelian…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis duminica sa “demoleze Hamas”, in timp ce trupele sale se pregateau sa intre in Fașia Gaza in urmarirea militanților islamiști, noteaza Reuters. Israelul le-a cerut locuitorilor din Gaza sa evacueze sudul, ceea ce sute de mii de oameni au facut deja in…