- Forțele rusești, concentrate de saptamani intregi pe cucerirea orașului-cheie Avdiivka din estul Ucrainei, sunt acum hotarate sa captureze vasta sa uzina de cocsificare, a declarat primarul orașului, potrivit Reuters. Statul Major General al Ucrainei, intr-o informare publicata vineri seara, a spus…

- Forțele ruse, concentrate de saptamani intregi pe cucerirea orașului cheie Avdiivka din estul Ucrainei, sunt acum hotarate sa captureze vasta sa uzina de cocs, a declarat vineri primarul orașului.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina…

- Serviciile de informații britanice spun ca Rusia a suferit unele dintre cele mai mari pierderi de vieți omenești din acest an in luptele din estul Ucrainei. In regiunea Donețk continua asaltul masiv al rușilor pentru ocuparea unui oraș strategic.

- Generalul Oleksandr Syrskyi, comandantul forțelor terestre ale Ucrainei, a declarat sambata, 14 octombrie, ca luptele care se desfașoara de-a lungul porțiunii nordice a frontului de est al Ucrainei s-au „inrautațit semnificativ” in ultimele zile, relateaza Reuters.Potrivit generalului, forțele ruse…

- Aproximativ 100 de ciocniri militare au avut loc pe front in ultimele 24 de ore, anunța armata ucraineana sambata dimineața, adaugand ca foțele ruse continua incercarile de a strapunge apararea sa in zona localitații Avdiivka din regiunea Donețk. In același timp, Moscova a anunțat ca a respins un atac…

- Forțele ucrainene inregistreaza unele progrese atat in estul, cat și in sudul tarii, au declarat luni oficiali militari. Informatiile din Rusia despre lupte subliniaza ca forțele Moscovei au respins atacurile ucrainene in apropierea orașului Bahmut și au provocat pierderi grele in loviturile asupra…

- Orașul din nord-estul Ucrainei, ocupat inițial de ruși, apoi eliberat de forțele Kievului, este iarași sub asaltul trupelor Moscovei. E neclar daca rușii chiar vor orașul sau incearca sa deturneze o parte din trupele ucrainene care lupta in sud, spun oficialii citați de Washington Post. In sud, trupele…

- Ministerul Apararii rus a anuntat joi ca fortele sale au inregistrat succese intr-o ofensiva in regiunea ucraineana Donetk, relateaza Reuters, citand agentii de presa ruse, conform Agerpres.Potrivit agentiei RIA, Ministerul Apararii de la Moscova a afirmat ca Ucraina a pierdut patru vehicule blindate…