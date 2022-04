Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile filmate cu drona de la Teatrul din Mariupol arata amploarea distrugerilor provocate cladirii care a fost avariata in timpul luptelor crancene pentru oraș. La 25 martie, oficialii locali din orașul portuar din sudul Ucrainei, citand martori, au declarat ca ]n jur de 300 de persoane au fost…

- Ministerul Apararii al Ucrainei a publicat filmari facute cu drona in care a aratat distrugerea din Borodoyanka, un oraș din regiunea Kiev care era sub ocupație rusa și este acum din nou sub pavilion ucrainean. Videoclipul corespundea imaginilor din satelit și imaginilor de la nivelul strazii din Borodyanka…

- Ministerul Apararii din Rusia a publicat marți (22 martie) imagini video in care a aratat cum un convoi de aprovizionare militara traverseaza o zona din regiunea Ucrainei, Harkov. Reuters nu a putut verifica in mod independent filmarile. Ministerul Apararii a spus ca vehicule ucrainene avariate sau…

- Rusia va trebui sa caute surse alternative de trupe ca sa-si consolideze „fortele regulate stramtorate”, a transmis Ministerul Apararii al Regatului Unit pe contul oficial de Twitter, in cea mai recenta actualizare a informatiilor cu privire la situatia razboiului din Ucraina.

- Ministerul britanic al Apararii a transmis luni ca lovirea infrastructurii de comunicații a Ucrainei prin atacurile lansate de forțele ruse face parte dintr-o probabila campanie prin care incearca reducerea accesului la surse credibile de informare, relateaza Reuters.„Rusia țintește probabil infrastructura…

- Apelul vine intr-un moment in care opoziția fața de razboiul din Ucraina crește in Rusia, deși protestele sunt zdrobite de autoritați, scrie Reuters. Mișcarea liderului opoziției ruse incarcerat Aleksei Navalnii a lansat luni un apel la o campanie de nesupunere civica pentru a protesta fața de invazia…

- Ucraina a primit duminica un lot de sisteme de rachete antiaeriene Stinger și muniție cu avionul din Lituania, a anunțat Ministerul Apararii de la Kiev, potrivit Reuters . Duminica mai devreme, alte doua avioane au livrat aproximativ 180 de tone de munitie din Statele Unite, a declarat ministrul Apararii…

- Ministrul Apararii rus Serghei Soigu si-a dat acordul pentru o intrevedere, la Moscova, cu omologul sau britanic Ben Wallace, pentru a discuta despre criza ruso-occidentala legata de Ucraina si care risca sa degenereze, a indicat sambata o sursa din Ministerul Apararii britanic, transmit AFP si Reuters.…