- Razboi in Ucraina, ziua 417. Polonia si Ungaria au decis sa interzica importurile de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local, au declarat sambata cele doua guverne, dupa ce o avalansa a ofertei a redus preturile in int

- Peste 3.100 de angajați de la ZNPP au semnat contracte cu Rosatom și 200 de cereri sunt in faza finala de examinare și verificare. Aproximativ 11.000 de angajați au lucrat la ZNPP inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia in februarie 2022.

- Luptele se intensifica in apropierea centralei nucleare de la Zaporojie ceea ce crește riscul producerii unei catastrofe, susține Rafael Mariano Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru energie Atomica, informeaza Mediafax.Luptele s-au intensificat in zona din sud-estul Ucrainei in care se afla…

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Rachetele rusești au ucis cel puțin opt persoane in regiunea Kiev și au ranit peste 30 de oameni in cladiri rezidențiale din Zaporojie. Luptele grele continua și in partea de est a Ucrainei.

- Intre 20.000 și 30.000 de ruși au fost raniți sau au murit in timpul luptelor din orașul Bakhmut din estul Ucrainei, susțin surse occidentale preluate de BBC. Batalia pentru orașul ucrainean Bakhmut a inceput vara trecuta și a provocat zeci de mii de victime, spun oficialii occidentali. Natura epica…

- Atacuri rusești au fost raportate in regiunile Donețk, Herson, Harkov, Sumi, Nikolaiev, Zaporojie și Lugansk. Potrivit autoritaților locale, noua persoane au fost ucise, iar 24 au fost ranite in ultimele 24 de ore.

- In aceasta dimineața, o racheta ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Anunțul a fost facut de guvernatorul regiunii Nikolaev din Ucraina, Vitali Kim, scrie presa ucraineana. Informația deocamdata nu a fost confirmata de autoritațile de la Chișinau.

- "In timpul operatiunilor ofensive in directia Zaporojie, unitatile Districtului Militar de Est au ocupat teren si pozitii mai avantajoase", a declarat Ministerul Apararii de la Moscova.Ministerul sustine, de asemenea, ca a provocat victime si a distrus echipamente, inclusiv vehicule de lupta ucrainene,…