- Raiduri aeriene si focuri de arma in Khartoum, zeci de mii de oameni care fug din calea razboiului: Sudanul "se prabuseste", a avertizat seful ONU, in timp ce luptele au intrat in a treia saptamana, relateaza AFP, citat de news.ro.Tara a fost cufundata in haos de cand, la 15 aprilie, a izbucnit o…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat ca exista un „risc ridicat de pericol biologic” in capitala Khartoum, dupa ce una dintre parțile beligerante a confiscat un laborator național care deține agenți patogeni pentru rujeola și holera și a dat afara tehnicienii, potrivit Reuters.Luptele din Sudan…

- Explozii si tiruri continuau joi la Khartoum, in timp ce comunitatea internationala incearca sa smulga un armistitiu celor doi generali care lupta sa preai puterea in Sudan, cu o zi inainte de sarbatoarea musulmana Eid al-Fitr, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Descoperire macabra, luni seara, pe strada Cozia din Timișoara. Pompierii și polițiștii au gasit doua persoane decedate intr-o casa, mama și fiu. Cei doi nu au mai fost vazuți de cateva saptamani, iar vecinii au fost cei care au dat alarma.

- Bilanțul victimelor a crescut dramatic dupa trei zile de lupte pentru putere intre facțiunile militare care conduc Sudanul, iar conflictul s-a extins deja in mai multe zone ale țarii, sporind temerile localnicilor care pana de curand mai sperau in tranziția catre un guvern civil și spre democrație,…

- Egiptul si Sudanul de Sud si-au anuntat duminica disponibilitatea de media intre armata sudaneza si unitatea paramilitara Fortele de Sprijin Rapid (FSR), care incepand de sambata sunt angajate in lupte in capitala Khartoum si in alte orase din Sudan, relateaza agentiile Reuters si Xinhua, potrivit Agerpres.…

- Fortele de Sprijin Rapid (FSR), ale generalului Mohamed Hamdane Daglo, au anuntat sambata ca au preluat controlul asupra palatului prezidential al sefului armatei Abdel Fattah al-Burhane, care conduce de facto Sudanul de la lovitura de stat din octombrie 2021, transmite AFP.