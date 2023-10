Stiri pe aceeasi tema

- Presa palestiniana relateaza ca aviația israeliana a bombardat locuința lui Yahya Sinwar, șeful gruparii teroriste Hamas din Fașia Gaza. Nu exista informații suplimentare cu privire la acest atac și nici o confirmare din partea Israelului, noteaza The Times of Israel și The Jerusalem Post.…

- Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. Ambasada Israelului in Romania a anuntat pe pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare”. ”Anunt de ultima ora. Statul Israel se confrunta…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. Sirenele de avertizare au rasunat in sudul și centrul Israelului,…

- Liderul bratului armat al miscarii Hamas a anuntat in aceasta dimineața declansarea unei operatiuni – “Potopul Al-Aqsa” – impotriva Israelului, in timp ce rachete sunt lansate cu sutele dinspre Fasia Gaza asupra teritoriului israelian, informeaza agentiile de presa internationale. “Am decis sa punem…

- Armata israeliana a declarat luni ca a "lovit" un post militar al Hamas din Fasia Gaza folosind o drona, dupa ce trupele sale au fost luate drept tinta in cursul unei manifestatii, noteaza AFP.

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a lansat trei atacuri asupra Fasiei Gaza, dupa violentele izbucnite in timpul unui protest la granita in timpul caruia 28 de palestinieni au fost raniti de tiruri israeliene, potrivit unor surse palestiniene din domeniul sanitar, transmite AFP, citat de news.ro.Aceste…