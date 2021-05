Stiri pe aceeasi tema

- Sportivele romane Beatrice Ionela Ferent si Diana Elena Vlasceanu vor disputa meciuri pentru medaliile de bronz, joi, la Campionatele Europene de lupte Under-23 de la Skopje (Macedonia de Nord). Ferent o va infrunta pe Esra Pul (Turcia), in meci pentru medalia de bronz la cat. 55 kg, dupa ce a trecut…

- Sportivul roman Krisztian Biro va evolua in recalificarile cat. 74 kg, la lupte libere, in cadrul Campionatelor Europene Under-23 de la Skopje (Macedonia de Nord). Biro a trecut in preliminarii de ucraineanul Andrei Nuhumanov, in optimi s-a impus in fata lui Serhan Sakirov (Macedonia de Nord), dar a…

- Luptatorii romani au avut parte un debut modest, luni, la Campionatele Europene Under-23 de la Skopje (Macedonia de Nord), conform agerpres. Norbert Molnos a fost invins in sferturile cat. 70 kg, la lupte libere, de armeanul Arman Andreasian, dupa ce in optimi il intrecuse pe slovacul Daniel Chomanic.…

- In competitia de lupte greco romane a Europenelor, Razvan Arnaut a concurat la categoria 60 de kilograme.Evolutie foarte buna pentru luptatorul Razvan Arnaut, de la CS Farul Constanta, la Campionatul European de seniori din Polonia.Sportivul care il are ca antrenor la club pe Grigore Gheorghe a reusit…

- Sportivul roman Razvan Arnaut a cucerit medalia de bronz la cat. 60 kg, stilul greco-roman, duminica, la Campionatele Europene de lupte de la Varsovia, dupa ce l-a invins in meciul decisiv pe polonezul Grzegorz Kunkel. Arnaut trecuse, sambata, in calificari, de estonianul Helary Maegisalu,…

- Handbalistele de la naționala Romaniei au profitat din plin de ziua libera primita dupa victoria la 11 goluri in fața Macedoniei, in manșa tur a barajului pentru calificarea la Mondialul din decembrie. Cristina Neagu și colegele s-au relaxat activ in bucataria unuia dintre restaurantele Hotelului Marriott.…