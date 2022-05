Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Mariupol, Vadim Boicenko, a anunțat ca noi lupte au loc la uzina Azovstal, unde se afla inca sute de civili, alaturi de ultimii aparatori ucraineni din oraș. „Astazi sunt batalii grele pe teritoriul orașului noastru, pe teritoriul Azovstal. Oamenii noștri curajoși apara aceasta fortareața,…

- Lupte grele sunt in continuare la uzina din Mariupol. Primarul orașului spune ca s-a pierdut contactul cu militarii ucraineni aflați in interior, potrivit Sky News. Luptele au continuat miercuri in jurul uzinei siderurgice Azovstal din Mariupol, anunța primarul orașului, scrie Mediafax. Zona este…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- In ciuda faptului ca 100 de civili au fost evacuați duminica de la uzina siderurgica Azovstal din Mariupol, bombardata continuu de catre ruși, și se indreapta catre orașul Zaporojie, teritoriu care se afla sub controlul guvernului de la Kiev, unul dintre comandanții regimentului Azov, Sviatoslav Palamar,…

- Patru autobuze de evacuare a civililor au reusit sa paraseasca portul ucrainean Mariupol, a anuntat joi viceprim-ministrul ucrainean Irina Veresciuk, informeaza Agerpres . Evacuarile, care urmeaza sa continue joi, intervin in momentul in care acest port strategic de la Marea Azov pare pe punctul de…

- Ministerul Apararii de la Moscova a dat un nou ultimatum militarilor ucraineni care se afla la complexul metalurgic „Azovstal” din Mariupol, solicitandu-le sa depuna armele – potrivit unui comunicat postat, marti noaptea, pe site-ul institutiei. „Avand in vedere principiile strict umanitare, Fortele…

- Rusia a cerut din nou marți ca intreaga armata ucraineana sa „depuna armele” și ca aparatorii ramași la Mariupol sa inceteze „rezistența lor fara sens”.„Nu provocați destinul, nu va forțați norocul, luați singura decizie corecta – incetați operațiunile militare și depuneți armele”, a transmis Ministerul…

- Forțe ruse inainteaza catre sud, dinspre Harkov, si catre nord, de la Mariupol, a anuntat duminica spionajul militar britanic.Pe de alta parte, campul de lupta din nordul Ucrainei ramane ”in mare parte static”, deoarece contraatacuri ucrainene impiedica forțele ruse sa se regrupeze. Acesta ar fi și…