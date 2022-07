Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a declarat sambata ca Lisichansk, oras din estul Ucrainei aflat in centrul luptelor intense din ultimele zile, "nu este inconjurat", contrar a ceea ce sustin separatistii sprijiniti de armata rusa, conform AFP. "Luptele in jurul Lisichansk se dezlantuie. Din fericire, orasul nu este…

- Armata ucraineana a transmis sambata ca Lisiciansk, oras-cheie din estul Ucrainei aflat in centrul unor lupte intense in ultimele zile, „nu este incercuit”, contrar unor afirmatii facute de separatistii sustinuti de armata rusa, potrivit AFP. „Luptele fac ravagii in jurul Lisicianskului. Din fericire,…

- Separatistii sustinuti de rusi au declarat sambata ca au inconjurat „complet" Lisichansk, in estul Ucrainei, un oras cheie aflat in centrul luptelor intense din ultimele zile, informeaza AFP. „Astazi, militia populara din Lugansk (armata separatista, n.red.) si fortele armate ruse au ocupat ultimele…

- Fortele ruse si proruse au intrat sambata in orasul Lisiceansk din estul Ucrainei, unde au loc in prezent lupte de strada, au afirmat separatistii, transmite AFP. ‘Militia populara a Republicii Populare Lugansk si armata rusa au intrat in orasul Lisiceank. Anumite intreprinderi din oras au fost cucerite…

- Bombardamentele ruse asupra unei uzine chimice din orasul ucrainean Severodonetk au cauzat un incendiu puternic in urma scurgerii mai multor tone de ulei de radiator, a anuntat sambata guvernatorul provinciei Lugansk, Serhii Gaidai, potrivit Reuters. Gaidai nu a precizat daca incendiul a fost stins.…

- Dizenteria și holera amenința sa ia cel puțin la fel de multe vieți pe linia frontului ucrainean ca razboiul in sine. Semnalul de alarma este tras de primarul din Mariupol – oraș redus la ruine de un asediu rusesc – care a spus ca sistemele de salubritate au fost distruse iar cadavrele putrezesc in…

- Ofensiva ruseasca asupra Donbasului a inregistrat un avans important strategic dupa ce separatiștii pro-ruși au anunțat ca au preluat controlul asupra orașului Liman, iar oficialii ucraineni au dat semne ca recunosc pierderea, relateaza Reuters.Orașul Liman este un nod feroviar cheie și a reprezentat…

- Armata rusa a atacat peste 40 de localitați din estul Ucrainei, anunța forțele de aparare ale Kievului, citati de Antena3 . „Ocupanții au bombardat peste 40 de așezari din regiunile Donețk și Lugansk, distrugand sau provocand avarii la 47 de obiective civile, inclusiv 38 de case și o școala. In urma…