- C.N. Industrial Scolar are cu ce se lauda in acest sfarsit de saptamana. Sportivii de la secția de lupte libere au mai reușit o performanța in Finala C.N. Scolar , competitie gazduita la Resita, in perioada 6-8 martie. Pregatiti de antrenorul-profesor Valentin Bobosca, sportivii Sorin Lazarica si Rebecca…

- In perioada 28 februarie – 1 martie la București au avut loc intrecerile Campionatului Național de Seniori de tenis de masa, la individual și la dublu. Sportivii de la CSM Focșani 2007 au obținut cateva rezultate bune intr-o competiție foarte puternica in care au fost la start jucatori cu mari performanțe…

- CSS Baia Sprie s-a calificat la competitia internationala FIS Children Trophy 2020. Gruparea baispriana este reprezentata de sportivii: Remetean Jennifer Nagy – U14, Razvan Toma – U14, Alexandru Horga – U16. Antrenorul Lotului National este Sebastian Selejan. Acesti sportivi vor reprezenta Maramuresul…

- Rusul Bilial Mahov, medaliat cu argint la lupte libere la JO de la Londra din 2012, este acuzat de dopaj, un esantion recoltat de la acesta dand rezultate pozitive, a anuntat Mihail Mamiasvili, presedintele Federatiei Ruse de Lupte, potrivit TASS. "Mahov a fost gasit vinovat de dopaj, fiind depistata…

- Canotorii de la CSM Suceava, Clubul Sportiv Scolar „Nicu Gane” si ACS „Nada Florilor” din Falticeni au participat, la finalul anului trecut, la Cupa Federatiei Romane la ergometru. Competitia conteaza in clasamentul national si s-a desfasurat pe centre nationale, sportivii suceveni evoluand la Iasi.…

- Zilele trecute, municipiul Iași a gazduit un concurs de atletism organizat de Clubul Atletic Best Academy, in parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv din localitate. Competiția a fost rezervata copiilor cu varsta intre 5 și 12 ani, printre cei 500 de participanți aflandu-se și micii atleți de la ...

- Ei vor fi recompensati in 11 decembrie, iar premiile vor fi in bani In 11 decembrie elevii brașoveni care au obtinut premii la olimpiade, dar si sportivii cu performante deosebite, vor fi premiati in cadrul unor gale de excelenta care se vor desfașura la Centrul Cultural Reduta. …

