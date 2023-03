Lupte pentru putere, la Moscova. Kremlinul a confirmat tensiunile din jurul lui Vladimir Putin

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a confirmat ca exista lupte interne in cercul apropiat lui Vladimir Putin, dupa ce Kremlinul a cedat controlul centralizat asupra spatiului informational rusesc, iar liderul rus se pare ca nu poate repara cu usurinta aceasta situatie,…

- Istoricul Armand Gosu a apreciat luni ca este greu de imaginat un scenariu in care sa se produca o schimbare a puterii la Moscova, iar dupa presedintele Vladimir Putin sa urmeze niste democrati, inforemaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Intr-un interviu pentru televiziunea de stat Rossia-24 si pentru agentia oficiala RIA Novosti, Serghei Lavrov a spus ca toata lumea doreste ca actualul conflict din Ucraina - pe care Moscova il numeste "operatiune militara speciala" - sa inceteze, dar ca sprijinul acordat Kievului de Occident joaca…

- Rusia este pe punctul de a intra in coliziune directa cu SUA si NATO si este „foarte posibil" sa nu mai existe un tratat de control al armelor cu America dupa 2026. Rusia a avertizat luni ca se afla in „pragul unei coliziuni directe cu SUA si NATO" si ca este „foarte posibil sa nu mai existe un tratat…

- Speranțele oficialilor ruși ca Beijingul va ajuta Moscova sa ocoleasca sancțiunile occidentale nu s-au adeverit. China nu se alatura acestora, dar urmeaza cu atenție interdicțiile impuse. In același timp, dependența economica a Rusiei de China nu va face decat sa creasca. Acest lucru inseamna ca Kremlinul…

- Presa din Rusia a relatat marți, 24 ianuarie, despre decizia președintelui rus Vladimir Putin de a intensifica prezența militara in Belarus, ca urmare a ”aprofundarii colaborarii in cadrul Uniunii Statale Rusia-Belarus”, relateaza Reuters. In timp ce Moscova a anunțat o creștere semnificativa a numarului…

- Invazia Ucrainei a izolat Rusia pe scena internationala, iar esecurile repetate ale trupelor ruse pe front si comportamentul considerat eratic al lui Vladimir Putin il pun pe ganduri unul dintre ultimii aliati ai acestuia, China, unde cadre chineze au declarat cotidianului britanic Financial Times (FT)…

- Moscova a lansat o serie de videoclipuri de propaganda pe rețelele de socializare in ultimele zile in incercarea de a atrage barbații pe front prin narațiunile despre patriotism, moralitate și mobilitate sociala. In acest timp, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a inspectat trupele implicate…