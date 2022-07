Lupte / Medalia de bronz pentru Georgian Florin Tripon la Europenele Under-20 de la Roma

Stiri pe aceeasi tema

- Luptatoarele romane Ana Maria Pirvu si Elena Irina Margas au cucerit medaliile de bronz la Campionatele Europene Under-20 de la Roma (Italia). In limitele categoriei 50 kg, Ana Maria Pirvu a dispus in meciul decisiv de Vestina Daniseviciute (Lituania), in timp ce, la categoria 76 kg, Elena Irina Margas…

- Luptatorii romani Denis Mihai si Patrik Gordan au cucerit medaliile de argint la Campionatele Europene Under-20 de la Roma (Italia), stilul greco-romane, dupa ce au pierdut finalele disputate in fata unor adversari din Azerbaidjan. In limitele categoriei 55 kg, Denis Mihai a fost invins in finala de…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei, pregatita de Cristian Dulca, joaca in grupa G de calificare la Campionatul Mondial din 2023, avand ca adversare Italia, Elveția, Croația, Lituania și Republica Moldova. La sfarșitul lunii in curs au fost programate doua confruntari: Republica Moldova – Romania…

- Sportivul roman Eduard David Lenard s-a clasat pe locul cinci la cat. 65 kg, la lupte libere, sambata, la Campionatele Europene Under-17 de la Bucuresti, dupa ce a fost invins in meciul pentru bronz de turcul Fatih Acar, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Portarul Ionut Radu ar vrea sa ramana in Italia, a declarat Oscar Damiani Jr, unul dintre agentii fotbalistului roman, aflat sub contract pana in 2024 cu Inter Milano, pentru care a aparat foarte putin, informeaza TuttoMercatoweb. Intrebat daca exista noutati referitoare la Radu, Damiani Jr a raspuns:…

- Tanarul tenismen roman Nicholas David Ionel (19 ani, 328 ATP) a reusit prima sa victorie in fata unui jucator din Top 100 ATP, spaniolul Roberto Carballes Baena (29 ani, 91 ATP, cap de serie nr. 6), scor 6-3, 4-6, 7-6 (6), intr-o partida disputata marti, 14 iunie, contand pentru prima runda a turneului…

- Pugilistul roman Andrei Paul Aradoaie a ramas cu medalia de bronz la categoria 86 kg, dupa ce a fost invins la puncte (5-0) de georgianul Gheorghi Kusinasvili, duminica, in semifinalele Campionatelor Europene de box pentru seniori de la Erevan (Armenia), potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Luptatorul sucevean Robert Muntean (14 ani) a urcat pe podium la Campionatul Național individual U15 de la Targu Mureș. Sportivul pregatit de Valerica Gherasim la LPS Suceava a cucerit medalia de bronz la categoria 85 de kilograme. Aceasta este cea de 15 medalie obținuta in acest an de catedra de lupte…