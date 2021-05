Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo de viața artistica, Nick de la N&D se mandrește cu fiica sa. Andreea a implinit deja 14 ani și iși insoțește tatal in emisiuni de televiziune. Nick și Delia au format, in anii 2000, una dintre cele mai de succes trupe de la noi, cei doi scoțand hit dupa hit și impunandu-se rapid pe scena muzicala.…

- Ștefan Borleanu a fost onoratul caștigator al unui cuțit de aur in urma bucatelor aduse pe masa juraților ”Chefi la cuțite”. Cel care i-a oferit ”distincția” a fost chef Florin Dumitrescu. Tot in cadrul interviului pentru emisiunea gastronomica de la Antena 1 am aflat și povestea sa. A renunțat la studii…

- Diseara, de la 20:00, pe Antena 1, cei trei maeștri ai gastronomiei iși vor relua locurile la bancurile de lucru Chefi la cuțite pentru o noua lupta de amuleta. Fiecare ediție se lasa inevitabil cu cate un duel culinar aprig, iar seara aceasta nu va face excepție: ”Avem o proba grea și un jurat pe masura”.

- Cea mai noua editie Chefi la cutite, difuzata aseara, la Antena 1, a pus in joc o amuleta prețioasa: caștigatorul va putea opri timp timp de zece minute celelalte doua echipe, cu excepția unui singur...

- Rețeta lui Florin Dumitrescu de tarta cu lamaie a ajuns la mare cautare dupa ce juratul de la Antena 1 a caștigat amuleta ediției cu preparatul sau. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie, dar și ce pași trebuie sa urmezi pentru un desert ca al chef-ului.

- Luni seara, Chefi la cuțite a fost din nou lider de audiența și s-a situat in topul preferințelor telespectatorilor. Conform Kantar Media, cooking show-ul de la Antena1 a obținut la nivelul publicului comercial...

- Frații Munteanu au venit la Chefi la cuțite pentru a-și testa calitațile de bucatari, insa nu intr-o echipa, așa cum ne-au obișnuit pana acum. Gemenii au devenit rivali și și-au declarat „razboi” in competiția de la Antena 1.

- Bucurie de nedescris pentru frumoasa Gina Pistol! Vedeta și-a facut bagajul pentru spital și a impartașit totul cu fanii din mediul online. Prezentatoarea de la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, va naște in curand.