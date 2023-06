Stiri pe aceeasi tema

- Lupte grele pe front! Ucraina anunta ca a inaintat langa Bahmut, iar Rusia ca a respins atacuri ucrainene in Zaporojia si DonetkKievul a raportat vineri lupte grele in provincia Donetk din estul Ucrainei si inaintari ale armatei sale in apropierea orasului Bahmut ocupat de trupele ruse, in timp ce…

- Liderul mercenarilor rusi Evgheni Prigojin a declarat luni ca fortele ucrainene au recucerit o parte din asezarea Berhivka, aflata la nord de Bahmut, in estul Ucrainei, calificand aceasta pierdere teritoriala rusa drept o "rusine", relateaza Reuters, informeaza News.ro.Militia privata Wagner a lui…

- „Jocurile periculoase au devenit obisnuite in turnurile Kremlinului (...) Ei pur si simplu distrug statul rus”, a sustinut Prigojin, potrivit agenței Reuters.Criza de nervi a lui Prigojin a fost provocata de anunțul dat sambata de catre Ministerul rus al Apararii, potrivi caruia detasamente ale unitatii speciale…

- Rusia continua sa sufere pierderi semnificative in Bahmut, a declarat Oleksandr Syrskyi, comandantul Forțelor Terestre ale Ucrainei, in urma unei vizite la trupele din prima linie din oraș. Inaltul comandament militar ucrainean a indicat in raportul sau zilnic ca, in ultimele 24 de ore, fortele ruse…

- „Jocurile periculoase au devenit obisnuite in turnurile Kremlinului (...) Ei pur si simplu distrug statul rus”, a sustinut Prigojin, potrivit agenței Reuters.Criza de nervi a lui Prigojin a fost provocata de anunțul dat sambata de catre Ministerul rus al Apararii, potrivi caruia detasamente ale unitatii speciale…

- Vineri, 7 aprilie, Ucraina a declarat ca Rusia iși concentreaza toate eforturile pentru a captura orașul Bakhmut din estul țarii, unde a descris situația ca fiind „dificila”, dar a spus ca rezista in ciuda superioritații numerice a Rusiei, informeaza Hotnews.ro . Serhii Cerevatii, purtatorul de cuvant…

- Forțele de Operații Speciale din Ucraina au publicat un videoclip cu luptele pentru Bakhmut (Bahmut). Liderul unitatii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat joi ca trupele ucrainene nu abandoneaza orasul Bahmut, si chiar daca ar face-o trupele lui vor avea nevoie de mai mult sprijin…

- Presedintele rus Vladimir Putin va prezida miercuri o reuniune a Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse pentru a analiza situatia de securitate din regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, anexate in septembrie anul trecut de Rusia, desi pe teren le controleaza doar partial, relateaza…