Lupte intense în Bahmut. Armata ucraineană: „Ocupanții ruși au trimis cele mai antrenate unități Wagner” Armata ucraineana anunța ca „lupte intense au loc in orașul Bahmut și in jurul acestuia” din estul țarii, forțele rusești desfașurandu-și unitațile mai experimentate, relateaza CNN. „Ocupanții ruși au trimis cele mai antrenate unitați ale companiei paramilitare private (PMC) Wagner și alte unitați regulate ale armatei ruse pentru a captura orașul. Lupte intense au loc […] The post Lupte intense in Bahmut. Armata ucraineana: „Ocupanții ruși au trimis cele mai antrenate unitați Wagner” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

