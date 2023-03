Stiri pe aceeasi tema

- Rusii 'ne ucid cetatenii doar pentru simplul fapt ca sunt ucraineni', a declarat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anuntand in mesajul sau video zilnic, publicat in cursul noptii trecute pe site-ul presedintiei de la Kiev, in care s-a referit la reuniunea avuta luni cu sefii armatei, ca…

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Se duc in continuare lupte grele la Bahmut, in estul Ucrainei iar rusii sustin ca au avansat aproape 2 kilometri si jumatate pe front și au incercuit orașul. Kievul a negat afirmațiile Moscovei și susține ca a respins toate ce

- Razboi in Ucraina, ziua 355. Se dau lupte grele pe frontul din Donetk, iar orasul Bahmut este asediat. Cu toate acestea, datele de pe front arata ca Rusia a suferit pierderi uriase in ultimele zile.

- Peisajul din jurul orasului Bahmut din estul Ucrainei ii ofera o aparare naturala care il fac sa fie o "fortareata de neinvins", a declarat luni comandantul fortelor terestre ucrainene, citat de CNN. Intre timp, rușii anunța ca au taiat toate legaturile orașului cu exteriorul. Fii la curent…

- Armata ucraineana a negat vineri pierderea orasului Soledar, afirmand ca ''lupte violente'' au in continuare loc in acest mic oras din estul Ucrainei, dupa ce Rusia declarase mai devreme ca trupele sale au preluat controlul localitatii, transmite AFP. ''Lupte violente se desfasoara in continuare la…

- Armata ucraineana sustine ca a provocat pierderi grele trupelor ruse in Bahmut, un orasel din estul Ucrainei care este scena unor batalii aprige de luni de zile, informeaza dpa. Aproximativ 170 de soldati rusi au fost ucisi sambata in lupta pentru controlul asupra acestui oras bombardat, a declarat…

- Rusia a reluat atacurile cu drone asupra Ucrainei. Cel puțin 20 de aparate de zbor au fost doborate in timpul nopții deasupra Kievului de catre sistemul de aparare aeriana. Instalațiile de infrastructura energetica au fost avariate in timpul atacului, fiind intrerupta alimentarea cu energie electrica…