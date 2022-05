Stiri pe aceeasi tema

- "Lupte violente" sunt in curs la combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, a anuntat miercuri primarul acestui oras Vadim Boicenko, la scurt timp dupa ce Moscova a dat asigurari ca nu a intreprins un asalt asupra acestei imense uzine unde s-au baricadat ultimii combatanti

- Primarul din Mariupol, Vadim Boicenko, a declarat miercuri ca in uzina siderurgica Azovstal din Mariupol au loc „lupte violente”, la cateva momente dupa ce Moscova a susținut ca nu conduce un asalt asupra uriașei fabrici in care sunt baricadați luptatorii ucraineni. „Din nefericire, astazi se duc lupte…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Imagini dramatice surprinse, joi, in buncarele uzinei Azovstal, ultimul bastion al rezistenței ucrainene din Mariupol, arata condițiile in care traiesc luptatorii din orașul-port și civilii care s-au adapostit aici: intuneric, inghesuiala, apa pe terminate. Vineri dimineața, biroul președintelui Volodimir…

- Ministerul rus al Apararii a dat un nou ultimatum luptatorilor ucraineni care se afla in uzina Azovstal din Mariupol, transmite BBC. „Avand in vedere principiile strict umanitare, forțele armate ale Rusiei propun, din nou, ca luptatorii batalioanelor naționaliste și mercenarii straini sa inceteze operațiunile…

- O familie de refugiați ucraineni a ajuns la Cluj-Napoca cu mașina ciuruita de gloanțe. Ei ar fi reușit sa plece din Mariupol, oraș grav afectat de bombardamentele rușilor. Mașina de Ucraina, cu geamurile sparte și cu numeroase urme de gloanțe in caroserie, a fost fotografiata in parcarea unui hotel.…

- Comitetul International al Crucii Rosii (ICRC) a anuntat ca a esuat si tentativa de duminica de evacuare a civililor din Mariupol, la fel ca sambata. “Oamenii traiesc in teroare in Mariupol, disperati sa fie in siguranta. Tentativa de astazi de incepere a evacuarii a aproximativ 200.000 de oameni a…

- Peste 10.000 de refugiați ucraineni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 3.660 au tranzitat țara, iar 6.696 au ramas, a anunțat, vineri, ministrul de Interne Lucian Bode. „Din Ucraina au intrat in tara 10.624 pe sensul de intrare, dintre care peste 4.000 inainte de izbucnirea conflictului.…