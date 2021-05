Stiri pe aceeasi tema

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti in ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, in contextul in care armata americana a inceput retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP. Talibanii si…

- Statele Unite au ordonat marti plecarea personalului neesential de la ambasada lor la Kabul, in Afganistan, avertizand impotriva unor amenintari sporite intr-un moment in care armata americana se pregateste sa paraseasca tara dupa 20 de ani de razboi, noteaza AFP. Departamentul de Stat a indicat…

- Atacul cu cele mai multe victime a avut loc in provincia Logar, in momentul in care, la Kabul, comandantul fortelor americane si al NATO din Afganistan, generalul Scott Miller, declara ca au inceput pregatirile pentru retragerea fortelor straine prezente in aceasta tara, conform deciziei recente a presedintelui…

- Președintele SUA, Joe Biden, a decis ca trupele americane sa ramana in Afganistan dincolo de data de 1 mai prevazuta intr-un acord cu talibanii, a anuntat marti un oficial al administrației prezidențiale, citat de AFP si DPA, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, soldații americani vor pleca „fara…

- Talibanii au declarat luni ca inca nu s-au decis daca sa participe sau nu la conferinta internationala de la Istanbul, propusa de Washington pentru relansarea negocierilor de pace aflate in impas intre Kabul si insurgentii afgani, potrivit AFP. "Nu putem sa participam la aceasta conferinta…

- Talibanii au amenintat miercuri cu ”consecinte” daca Statele Unite nu isi retrag trupele din Afganistan pina la data limita de 1 mai, reactie ce survine in contextul in care presedintele Joe Biden a declarat ca va fi ”dificil” sa se respecte acest termen. ”Americanii ar trebui sa puna capat ocupatiei…

- Talibanii au cerut duminica retragerea tuturor fortelor internationale din Afganistan conform calendarului specificat in acordul de la Doha, informeaza luni dpa preluat de agerpres. Gruparea militanta a emis o declaratie pentru a marca prima aniversare a acordului de pace semnat cu SUA in Qatar,…