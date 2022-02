Lupte grele în jurul Kievului! A fost atacat aeroportul Melitopole! Un elicopter rus, doborât VIDEO Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donbas. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie, aeriene și de pe mare. UPDATE // 14:57 // Armata rusa a inceput atacul asupra Aeroportului din Melitopole. UPDATE // 14:48 // Inca un elicopter rus a fost doborat de ucraineni, in proximitatea orașului Vișgorod, la 20 km de Kiev, iar pilotul a fost luat in prizonierat. Astfel la ora actuala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

