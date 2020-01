Lupte grele în Afganistan. Un mort pe oră în ultima zi Cel putin 23 de membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in ultimele 24 de ore in cursul a trei atacuri distincte ale talibanilor in provincii din nordul Afganistanului, informeaza France Presse, citand surse din domeniul securitatii de la Kabul.



Aceasta ofensiva, in plina iarna - sezon marcat candva de o pauza in conflict - are loc in timp ce miscarea talibana a dezmintit luni orice planuri de incetare a focului in cazul unui acord cu SUA privind retragerea fortelor americane.



In provincia Balkh (nord), insurgentii au ucis sapte politisti in timpul unui atac… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

