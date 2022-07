Stiri pe aceeasi tema

- PERFORMANȚA… Luptatorii vasluieni au cucerit trei medalii de bronz la ediția din acest an a Cupei Romaniei de seniori la lupte greco-romane, lupte libere și lupte feminine, competiție desfașurata la Targu-Mureș, la finele saptamanii trecute. Medaliile au fost obținute de sportivii de la “Viitorul” Vaslui,…

- Proaspat vice-campion european, sportivul antrenat de Ion Butucaru la SCM Bacau se gandește deja la Mondialele de luna viitoare, din Bulgaria La drept vorbind, medalia este din porțelan și atrage atenția imediat. Iți sare in ochi și pentru ca e lucrata iscusit, dar și pentru ca semnifica un nou pisc…

- Continua seria rezultatelor mari in contul luptatorului SCM Bacau, Denis Mihai. Dupa reușitele din primavara (bronz european la U23 și locul 5 la CE de Deniori), vara a adus o noua performanța majora pentru sportivul antrenat de Ion Butucaru. Astfel, marți seara, la Roma, Denis Mihai s-a incununat vice-campion…

- Grație unui parcurs fara greșeala, luptatorul SCM Bacau urma sa se bata aseara pentru aur cu azerul Nihad Guluzade la categoria 55 kg Denis Mihai a confirmat așteptarile care-l dadeau drept protagonistul Campionatului European Under 20 de lupte greco-romane ce se desfașoara in aceasta perioada la Roma,…

- Cinci medalii, dintre care trei de aur in contul luptatorilor bacauani de la SCM și CSM cu ocazia Cupei Romaniei Under 20 desfașurate recent, la Pitești. Astfel, Denis Mihai și-a adjudecat categoria de greutate 55 kg, Igor Botez s-a impus la 77 kg, in timp ce Vasile Cojoc a urcat pe cea mai inalta treapta…

- Luptele bacauane continua sa-și puna la podea adversarii. Ultimele succese- ambele pe plan internațional- nu reprezinta decat o noua confirmare a plusului de valoare manifestat, de ani buni, de școala de lupte „made in Bacau”. La finalul saptamanii trecute, luptatorii de la Sport Club Municipal și Clubul…

- Luptele bacauane continua sa ramana in prim-plan și, implicit, sa-și completeze palmaresul. Ultimele doua medalii au straluciri de aur și au fost obținute la Campionatele Naționale Under 15 derulate recent la Targu-Mureș. De-abia revenit din Armenia, unde a cucerit argintul la un important turneu internațional,…

- Luptatorul sucevean Robert Muntean (14 ani) a urcat pe podium la Campionatul Național individual U15 de la Targu Mureș. Sportivul pregatit de Valerica Gherasim la LPS Suceava a cucerit medalia de bronz la categoria 85 de kilograme. Aceasta este cea de 15 medalie obținuta in acest an de catedra de lupte…