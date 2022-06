Stiri pe aceeasi tema

- Invazia Rusiei in Ucraina a ajuns vineri in cea de-a 100-zi, o ofensiva care a permis Moscovei sa ocupe 20% din teritoriul ucrainean si care se concentreaza in prezent pe zona Donbas (est) si a orasului strategic Severodonetk din regiunea Lugansk, comenteaza France Presse. "Am inregistrat cateva…

- Invazia Rusiei in Ucraina a ajuns vineri in cea de-a 100-zi, o ofensiva care a permis Moscovei sa ocupe 20% din teritoriul ucrainean si care se concentreaza in prezent pe zona Donbas (est) si a orasului strategic Severodonetk din regiunea Lugansk, comenteaza France Presse. ‘Am inregistrat cateva succese…

- Atacurile Rusiei in regiunea Donbas devin tot mai puternice, astfel ca in cea de-a 95 zi de razboi, Severodonețk, una dintre ultimele zone controlate de ucraineni in Lugansk a fost afectata in mare parte, dupa ce armata lui Putin a fost nevoita sa se retraga in acest oraș. De asemenea, guvernatorul…

- Razboi in Ucraina, ziua 95. Forțele invadatoare par a fi aproape de a cuceri intreaga regiune Lugansk din Donbas, unul dintre cele mai modeste obiective de razboi pe care Kremlinul și le-a stabilit dupa ce a renunțat la asaltul asupra Kievului in fața rez

- Ucraina a intrat in ziua 94 a razboiului cu Rusia. Președintele Volodimir Zelenski spune ca situația din Donbas este „foarte dificila” și ca forțele Moscovei și-au concentrat armata in atacurile din est. Noi imagini din satelit arata operațiuni militare rusești in zona orașelor Liman și Popasna, in…

- Serviciile de informatii ucrainene estimeaza ca razboiul cu Rusia s-ar putea prelungi cel putin pana la sfarsitul anului, intrucat presedintele rus Vladimir Putin nu este dispus sa renunte la planurile sale de cucerire si accepta o confruntare prelungita cu Ucraina, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Luptele cu fortele ruse au ajuns la periferia Severodonetk, oras din estul Ucrainei, unde situatia este "extrem de dificila", a anuntat miercuri guvernatorul ucrainean al regiunii, Serhii Gaidai, citat de AFP, in timp ce militiile proruse din autoproclamata 'republica populara' Lugansk, care lupta…

- Lupte grele se duc in continuare in jurul orasului Severodonetk din regiunea Lugansk din estul Ucrainei, potrivit Moscovei, informeaza miercuri dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…