Lupte: Denis Florin Mihai, medaliat cu bronz la Europenele de juniori

- Sportiva romana Amina Roxana Capezan s-a clasat pe locul 5 la cat. 65 kg, vineri, la Campionatele Europene de lupte pentru juniori de la Dortmund, dupa ce a fost invinsa de belarusa Alina Maximova in meciul pentru bronz. Capezan castigase anterior in calificari in fata frantuzoaicei Marielle Suzanne…

- Sportivul roman Alexandru Besliu s-a clasat pe locul 5 in limitele cat. 97 kg, la lupte libere, marti, la Campionatele Europene de lupte pentru juniori de la Dortmund, dupa ce a fost invins in meciul pentru medalia de bronz de ungurul Milan Andras Korcsog, potrivit Agerpres. Citește și: Soțul…

- Sportivul roman Alexandru Besliu il va infrunta pe ungurul Milan Andras Korcsog, marti, intr-un meci pentru medalia de bronz la cat. 97 kg, la lupte libere, in cadrul Campionatelor Europene de lupte pentru juniori de la Dortmund (Germania), potrivit Agerpres. Citește și: Magistrat DNA despre…

- Sportivul roman Iulian Vasile Lungu a cucerit o medalie de bronz, duminica, in cadrul cat. 60 kg, la lupte greco-romane, in ultima zi a Campionatelor Europene pentru cadeti de la Samokov (Bulgaria), dupa ce a trecut in meciul decisiv de germanul Eugen Schell. Lungu l-a invins, sambata,…

- Sportivul roman Iosif Alexandru Ionescu a cucerit medalia de bronz in limitele categoriei 65 kg, la lupte greco-romane, sambata, la Campionatele Europene pentru cadeti de la Samokov (Bulgaria), dupa ce l-a invins in meciul decisiv pe belarusul Zahar Ianevici. Vineri, Ionescu l-a invins…

- Sportivul roman Valentin Iancu-Ionadi a cucerit doua medalii de argint, duminica, la cat. 55 kg, in cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Moscova, potrivit Agerpres. Iancu-Ionadi (CS Olimpia) a obtinut argintul la aruncat, cu 140 kg, si la total, cu 248 kg, in timp ce la stilul smuls…