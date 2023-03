Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii s-au adunat si au scandat, inițial, in apropierea cladirii Parlamentului belgian și a biroului prim-ministrului. Si-au schimbat insa planurile si au decis sa intre in sediul Comisiei Europene, aflat in apropiere.Fortele de ordine au fost nevoite sa apeleze la gaze lacrimogene pentru a-i bloca…

- Mii de oameni protesteaza in Georgia impotriva proiectului de lege, care impune tuturor organizațiilor care primesc peste 20 la suta din finanțare din strainatate sa se inregistreze ca agenți straini, in caz contrar riscand amenzi substanțiale, scrie presa locala.

Un protest fața de intenția Parlamentului de a adoptat o lege despre „agenții straini" a devenit violenta, marți, in capitala georgiana Tbilisi, potrivit eurointegration.com.ua.

- Ciocniri intre politisti si un grup mic de protestatari au avut loc vineri seara, in centrul Atenei, in cursul unei demonstratii in memoria celor 57 de persoane care si-au pierdut viata marti in coliziunea a doua trenuri, relateaza AFP. Fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene asupra unui grup…

Lupte de strada in Franta, unde sute de mii de oameni au pornit protestele. Furiosi pe Macron, au ajuns sa se lupte cu politistii si jandarmii. Forțele de ordine au tras cu gaze lacrimogene și au dus in arest mai mulți protestatari violenti. Demonstratiile au inceput inca de seara trecuta, cand sute…

- Aproximativ 70 de ofițeri de poliție au fost raniți sambata in confruntarile cu mii de protestatari care se opun extinderii unei mine de carbune in vestul Germaniei, a anunțat duminica poliția germana, potrivit AFP, citata de hotnews.ro. Aproximativ 15.000 de manifestanți, potrivit poliției – 35.000…

Cel puțin 20 de persoane au fost ucise in regiunea separatista Somaliland din Somalia in confruntarile dintre protestatarii antiguvernamentali și forțele de securitate, potrivit unui medic de la un spital public.