Lupte de strada cu topoare și bâte la Lugoj – un om a fost grav rănit VIDEO Locuitorii cartierului lugojean Micro I au fost terorizați, joi seara, de un scandal care s-a transformat intr-o adevarata batalie de strada. Doua grupuri s-au incaierat, lovindu-se cu bate de baseball și topoare, lasand, la final, pe caldaram, un barbat grav ranit. Iata ce spune Poliția Timiș: La data de 10 februarie 2022, in jurul orei 18:00, polițiștii lugojeni au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Olari din municipiu a avut loc un conflict, in care au fost implicate mai multe persoane, iar un barbat de 38 de ani a fost ranit. In urma investigațiilor efectuate, la scurt timp, polițiștii… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

