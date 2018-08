Lupte de stradă cu săbii, topoare și chiar pistoale la Bârlad. S-au tras focuri de armă Panica ieri in jurul pranzului pentru trecatorii care se aflau in zona Stadion din Barlad. Acestia au fost martorii unor violente dintre doua grupari rivale care s-au razboit in plina strada cu topoare, cutite, bate si pistoale. Martorii povestesc ca doua grupuri de barbati de etnie rroma s-au incaierat in plina zi, fara sa le pese ca pe strada circulau oameni care nu aveau nici o treaba cu ei. Cei implicati in bataie au folosit bate (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

