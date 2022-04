Stiri pe aceeasi tema

- Bacaul gazduiește Olimpiada Naționala de Fizica, in perioada 10-15 aprilie 2022. Competiția, aflata la ediția 56, aduce laolalta toata elita fizicienilor romani: academicieni, cadre didactice universitare și preuniversitare, profesori și 464 de elevi din toata țara, cu sprijinul EVERGENT Investments…

- Parcurs excelent pentru CSM Bacau la Cupa Romaniei Under 17 de lupte greco-romane desfașurata zilele trecute la Targu-Mureș. In clasamentul pe cluburi, „CSMeii” au obținut locul 1 din 29, cu un total de 143 de puncte, fiind urmați pe podium de LPS Botoșani (100 puncte) și Dinamo București (82p.). Luptatorii…

- Luptatorul SCM Bacau Denis Mihai iși continua seria evoluțiilor foarte bune la nivel de varf. Deși este junior U20, Denis a cucerit bronzul la greco-romane in cadrul Europenelor de Tineret U23 desfașurate luna trecuta, in Bulgaria și a fost foarte aproape de a urca, sambata, și pe podiumul Campionatului…

- Gruparea pregatita de Sabin Jitaru și Ovidiu Galeru a fost una din protagonista Naționalelor desfașurate de miercuri și pana sambata la Bazinul de Inot din Bacau 2022 se anunța un alt an fast pentru Sport Club Municipal Bacau. In nici trei luni, cel mai galonat club al județului a adunat deja 92 de…

- Continua seria rezultatelor excelente realizate de secția de atletism a SCM Bacau la nivel de juniori. Dupa reușitele inregistrate la Balcaniada U20, la Seniori, la Tineret, la Juniori 2 și 3, au venit și cele din cadrul Campionatelor Naționale de Juniori 1. La finalele CN J1 derulate weekendul trecut,…

- Inca din ultima parte a domniei lui Ștefan cel Mare și Sfant circulau in spațiul moldav multe legende cu privire la activitatea neobosita a marelui domnitor și a celor din preajma sa. Una din legende se refera la modul cum a rasplatit domnitorul faptele de vitejie a feciorilor Vrancioaiei. Se spune…

- O noua performanța pentru luptatorul antrenat de Ion Butucaru la SCM Bacau, care a urcat pe treapta a treia a podiumului Campionatului European U23 din Bulgaria Bacaul da ora exacta in lupte și in 2022. Inclusiv sau mai ales pe plan internațional. Dupa ce in 2021 s-a laureat cu bronz la Campionatul…

- O alta reprezentanta a SCM Bacau, Ștefania Zediu a cucerit bronzul cu ștafeta Romaniei de 4×400 m Sport Club Municipal Bacau a inceput 2022 cu rezultate internaționale de top. Dupa aurul (singurul pentru Romania) cucerit de juniorul Denis Mihai la puternicul turneu de lupte pentru Seniori „Grand Prix…